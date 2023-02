Pogoda na dziś - czwartek 16.02. Deszcz w części kraju, nawet 12 stopni na termometrach

W dzień, czyli czwartek 16.02, zachmurzenie okaże się zmienne. W zachodnich regionach po południu możliwe są opady przelotnego deszczu. Na termometrach zobaczymy od 4 stopni Celsjusza na Podlasiu do 12 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, miejscami silniejszy, zachodni.

Warunki biometeo w czwartek 16.02

Pogoda na dziś - Gdańsk, Sopot, Gdynia

W Sopocie , Gdyni i Gdańsku zachmurzenie będzie zmienne. Po południu niewykluczony jest przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie spada, w Gdańsku w południe sięgnie 1019 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

Czwartek zapowiada się pogodnie, z temperaturą maksymalną sięgającą w Krakowie do 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 995 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Dzień w Poznaniu zapowiada się z zachmurzeniem zmiennym oraz przelotnym deszczem. Termometry pokażą do 10 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

W Warszawie w czwartek zachmurzenie będzie zmienne. Na termometrach zobaczymy do 8 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu zachmurzenie będzie zmienne. Na termometrach zobaczymy do 12 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie w południe sięgnie 1009 hPa, będzie spadać.