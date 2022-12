Pogoda na dziś - czwartek, 15.12. Temperatura nie przekroczy zera, lokalnie sypnie śniegiem

Czwartek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na wschodzie i południu kraju okresami spadnie do 1-3 centymetrów śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum, do 0 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich.