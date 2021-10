Pogoda na dziś - czwartek 14.10. Miejscami przydadzą się parasole

Pogoda na dziś, czyli czwartek 14.10, upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia, które od zachodu będzie wzrastać do dużego. W regionach zachodnich i na Pomorzu okresami mogą pojawić się opady deszczu do pięciu litrów na metr kwadratowy. W godzinach wieczornych opady są prognozowane także w centrum. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku oraz Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje z zachodu i południowego zachodu, słabo i umiarkowanie. Na zachodzie okresami porywy wiatru mogą przybierać na sile.