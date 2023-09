Pogoda na dziś - czwartek, 14.09. Pochmurne niebo, miejscami przydadzą się parasole

Pogoda na dziś - czwartek, 14.09

W czwartek w prawie całym kraju spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie. Więcej chmur zasnuje niebo w południowo-wschodniej Polsce, gdzie popada również niewielki deszcz do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 19 stopni Celsjusza w regionach północno-wschodnich, przez 21 st. C w centralnej Polsce, do 22 st. C w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.