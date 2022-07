Pogoda na dziś - czwartek 14.07. Popada, może grzmieć i siniej powiać

W czwartek na niebie spodziewane jest małe i umiarkowane zachmurzenie, jedynie na Pomorzu i południu kraju okresami duże. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu do 5-20 l/mkw., a w górach i na przedgórzu burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie i Kaszubach, przez 24 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni i zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, ale okresami - szczególnie w burzach - może być dość silny i w porywach rozpędzać się do 50-60 kilometrów na godzinę.