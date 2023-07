Pogoda na dziś - czwartek 13.07. Burzowy i parny dzień z niekorzystnym biometem

Pogoda na dziś. Czwartek 13.07 przyniesie nam pochmurną aurę, a w przeważającej części kraju prognozowane są opady deszczu i burze. W całym kraju dokuczać nam będzie wysoka wilgotność, a biomet będzie niekorzystny. Termometry wskażą maksymalnie 30 stopni Celsjusza.

Pogoda na dziś - czwartek 13.07

W czwartek na Podlasiu zapanuje małe i umiarkowane zachmurzenie. W pozostałych regionach prognozowane jest zmienne zachmurzenie, przelotny deszcz i burze z deszczem do 10-30 litrów na metr kwadratowy i porywami wiatru rozwijającymi prędkość do 60-90 km/h. Lokalnie może spaść grad. Termometry wskażą od 23 stopni Celsjusza na Pomorzu Gdańskim do 30 st. C w Małopolsce. Wiatr z północnego zachodu będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w całej Polsce będzie wysoka i wyniesie około 90 procent. We wszystkich regionach odczujemy komfort termiczny, ale również wilgoć. Zapanują niekorzystne warunki biometeorologiczne.

Pogoda na dziś - Warszawa

Czwartkowy poranek w Warszawie zapowiada się słonecznie. W ciągu dnia niebo szybko się zachmurzy aż do wystąpienia opadów oraz gradowych burz z deszczem do 10-30 l/mkw. i porywami wiatru rozwijającymi się do 60-90 km/h. Termometry pokażą do 26 st. C. Powieje słaby i zmienny wiatr. Ciśnienie osiągnie w południe 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Trójmiasto

Niebo nad Gdańskiem, Gdynią i Sopotem będzie pochmurne. Spodziewane są opady deszczu, a nawet burze z opadami 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 60-90 km/h. Na termometrach zobaczymy 23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W południe barometry wskażą 1013 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Czwartek przyniesie w Poznaniu szybki wzrost zachmurzenia aż do wystąpienia deszczu, jak również burz z opadami 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 60-90 km/h. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie 25 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni. W południe na barometrach zobaczymy 1003 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

We Wrocławiu w czwartek wystąpi zachmurzenie i opady deszczu. Chmur będzie coraz więcej, aż do wystąpienia opadów deszczu i burz z opadami 10-30 l/mkw. i porywami wiatru 60-90 km/h, a nawet gradu. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą 26 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na dziś - Kraków

W Krakowie spodziewany jest pochmurny, deszczowy czwartek. W ciągu dnia prognozowane są opady przelotnego deszczu oraz gradowe burze z opadami 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 60-90 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie 30 st. C. Powieje słaby i zmienny wiatr. Na barometrach w południe zobaczymy 983 hPa.

