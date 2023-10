Pogoda na dziś - czwartek 12.10. Przydadzą się parasole, w niektórych regionach możliwe burze

Czwartek przyniesie zmienne zachmurzenie. W czasie przechodzenia frontu atmosferycznego przejściowo, rano na północy, a w godzinach wieczornych w południowej połowie kraju, wzrośnie ono do dużego i pojawią się opady deszczu rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na południu niewykluczone są słabe burze, podczas których spadnie 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę.

Temperatura maksymalna wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C w rejonie Podkarpacia. Wiatr wiejący z kierunku zachodniego będzie na ogół słaby i umiarkowany, we wschodnich regionach silniejszy, a w strefie brzegowej w porywach rozpędzi się do 60-70 km/h.