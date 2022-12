Pogoda na dziś - czwartek, 1.12. Miejscami spadnie śnieg i śnieg z deszczem

Na czwartek synoptycy prognozują pochmurną aurę, lokalnie możliwe są symboliczne opady śniegu i śniegu z deszczem. Poza tym miejscami mogą pojawić się niewielkie przejaśnienia, a na obszarach podgórskich i górskich rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu. Wschodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie.