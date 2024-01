Pogoda na dziś - czwartek 11.01. Mróz osłabnie, miejscami poprószy śnieg

Pogoda na dziś - czwartek 11.01

Czwartek w całym kraju zapowiada się pochmurno, ale w północnych, centralnych i zachodnich regionach niebo ma się przejaśniać i rozpogadzać. We wschodniej, południowej i centralnej Polsce okresowo może padać śnieg do 1-5 centymetrów. Termometry pokażą od -3 stopni Celsjusza na południu, przez 0 st. C w centrum kraju do 3 st. C na Wybrzeżu. Powieje północno-zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, na wschodzie osiągający w porywach prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.