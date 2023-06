Pogoda na dziś - czwartek 1.06. Słonecznie w wielu regionach, od 21 do 26 stopni

czytaj dalej

Jeszcze w poniedziałek informowaliśmy, że pożary w kanadyjskiej Nowej Szkocji zniszczyły nieco ponad tysiąc hektarów. Przez dobę obszar pochłonięty przez ogień wzrósł niemal dziesięciokrotnie. Płomienie strawiły 200 budynków i wiele wskazuje na to, że nie jest to jeszcze pełny bilans strat. Strażacy robią wszystko, co mogą, by wesprzeć poszkodowanych. Władze obiecały rekompensaty finansowe dla wszystkich ewakuowanych.