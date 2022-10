Pogoda na dziś - czwartek 06.10. Nawet 22 stopnie, ale też porywisty wiatr

W czwartek niebo nad Polską zasnują chmury, ale w ciągu dnia prognozowane są rozpogodzenia. Na Pomorzu mogą wystąpić okresowe opady do 2-4 litrów deszczu na metr kwadratowy. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 19 st. C w centralnej Polsce do 22 st. C na południowym wschodzie. Umiarkowany i dość silny wiatr powieje z zachodu. Spodziewane są porywy wiatru do 50-60 kilometrów na godzinę, na północy kraju osiągające do 70-80 km/h.