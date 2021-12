Pogoda na dziś - 23.12. Zimno, pojawi się śnieg i deszcz ze śniegiem

Na czwartek synoptycy prognozują pochmurną aurę. Na zachodzie kraju okresami wystąpią opady mokrego śniegu do 2-5 centymetrów oraz śniegu z deszczem. Poza tym miejscami będzie słabo prószył śnieg. Zrobi się ślisko. Temperatura maksymalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.