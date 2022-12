Pogoda na drugi dzień świąt. W nocy będzie deszczowo, w dzień niebo spowiją chmury

Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wiatr z południowego wschodu, miejscami silniejszy, w porywach osiągający 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro

Termometry pokażą od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się umiarkowany, miejscami silniejszy (w porywach do 40-60 km/h). Powieje z południowego zachodu i zachodu.