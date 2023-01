Kiedy i gdzie spadnie śnieg. Pogoda na 5 dni

Kiedy spadnie śnieg? Z prognoz wynika, że już w czwartek wieczorem miejscami zrobi się biało. Również w święto Trzech Króli będzie padać śnieg. Przed nami ochłodzenie, temperatura w ciągu dnia może wynieść lokalnie -7 stopni Celsjusza.

Czwartek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami i opadami deszczu. Pod wieczór na Suwalszczyźnie, Mazurach, Warmii i Pomorzu Gdańskim sypnie śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, umiarkowany i dość silny, zachodni, okresami w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Piątek, na który przypada święto Trzech Króli, przyniesie pogodną aurę na wschodzie kraju. W pozostałych regionach Polski będzie pochmurno opadami śniegu przechodzącego w deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od -6 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmieniających się kierunków.

W sobotę na Podlasiu spadnie śnieg. Pozostałej części Polski dopisze pogodna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -7 st. C na Podlasiu do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

W niedzielę wystąpi zmienne zachmurzenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, powieje z południowego wschodu.

Na poniedziałek synoptycy prognozują pochmurną aurę z przejaśnieniami. Na Podlasiu sypnie śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, południowo-wschodni skręcający na zachodni.

