Pogoda na długi weekend. U jednych wiosna, u innych powrót zimy. Sprawdź, gdzie mróz będzie największy i jak długo będzie ściskał

Pogoda w długi weekend będzie zróżnicowana - do części kraju powróci zima, w innych regionach zrobi się wiosennie - przekazał rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski. Synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek dodała, że będą miejsca zarówno z temperaturą sięgającą niemal 10 stopni, jak i mrozem.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Jak poinformował rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, w długi weekend styczniowy zimowa aura ma szansę pojawić się tylko na północnym wschodzie i wschodzie kraju. Na zachodzie zapanuje wiosna.

- Niż, który będzie kształtował pogodę w naszym kraju, sprowadzi przed weekendem chłodniejsze powietrze z północy Europy - podał rzecznik IMGW. Chłód zacznie nam doskwierać już nadchodzącej nocy. Według prognoz synoptyk tvnmeteo.pl Arlety Unton-Pyziołek temperatura minimalna wyniesie od -10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -2/-1 st. C w centrum, do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Wraz z tą masą powietrza zaczną pojawiać się też opady.

- Na Suwalszczyźnie będą to opady śniegu, na Warmii i Mazurach oraz na północy Mazowsza - deszczu ze śniegiem, na południu i na zachodzie deszczu - dodał Walijewski.

Rzecznik IMGW wspomniał także, że w piątek możemy spodziewać się dużej - bo aż 14-stopniowej - różnicy temperatury między wschodem a zachodem. Jak przekazała Unton-Pyziołek, prognozy mówią, że termometry pokażą maksymalnie od -5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0/2 st. C w centrum, do 8/9 st. C na zachodzie.

Termiczna wiosna w części kraju

W sobotę termometry pokażą maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3/4 st. C w centrum, do 9 st. C na południowym zachodzie. Niedziela przyniesie nam ocieplenie, a mróz nie będzie dawać się nam we znaki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. na północnym wschodzie, przez 4 st. centrum, do 8 st. C na południowym zachodzie - podała Unton-Pyziołek.

Według informacji przekazanych przez rzecznika IMGW, w weekend na północnym Mazowszu ma szansę utrzymać się zimowa aura. W pozostałych regionach, szczególnie na zachodzie, będzie raczej wiosennie.

- Średnia dobowa w tej części Polski będzie powyżej 5 stopni Celsjusza, wiec mamy tam wiosnę termiczną - podsumował rzecznik IMGW.

Autor:kw

Źródło: IMGW, tvnmeteo.pl