Pogoda na długi weekend. Burzowo, na termometrach zmiana

Jaka pogoda czeka nas w kolejnych dniach długiego czerwcowego weekendu? Piątek w części kraju zapowiada się jeszcze gorąco, a na dużym obszarze Polski spadnie deszcz i pojawią się burze. Później temperatura się obniży, ale będzie więcej słońca. Sprawdź najnowszą prognozę pogody.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Piątek na Suwalszczyźnie, Warmii, Mazurach, Pomorzu Gdańskim, Kujawach, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy oraz burzami, podczas których spadnie 10-30 l/mkw.,wiatr w porywach osiągnie prędkość 60-80 kilometrów na godzinę, możliwy jest również grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 29 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Prognoza pogody na długi weekend

Sobota w północnych regionach zapowiada się słonecznie. W południowej połowie Polski spadnie deszcz, a także pojawią się burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. i porywami wiatru sięgającymi 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Nizinie Szczecińskiej i Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-wschodni wiatr.

Niedziela na Podkarpaciu przyniesie opady deszczu oraz burze, w trakcie których spadnie do 10-20 l/mkw, a wiatr w porywach dojdzie do 60-80 km/h. Na pozostałym obszarze kraju będzie na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna osiągnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni wiatr.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Deszcz możliwy w wielu miejscach

Na poniedziałek dla Śląska prognozowana jest pogodna aura, poza tym zachmurzenie będzie zmienne z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na Dolnym Śląsku do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni i północny.

We wtorek przelotnie padać będzie w całej Polsce. Na Podkarpaciu również zagrzmi i podczas burz spadnie tam 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku wschodniego wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl