Burze nam nie odpuszczą, nadciąga ochłodzenie

Pogoda w najbliższych dniach zapowiada się dynamicznie. Przez niektóre części kraju przechodzić będą burze. Na chwilę się ochłodzi, będą regiony, w których w najcieplejszej chwili dnia termometry nie pokażą więcej niż 16 stopni Celsjusza. Miejscami we znaki dadzą się silniejsze porywy wiatru.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na weekend

W sobotę w województwach południowo-wschodnich prognozowane jest duże zachmurzenie z opadami deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Niewykluczone są tam także burze, którym towarzyszyć mogą opady o sumie 10-25 l/mkw., porywy wiatru do 60-80 km/h, a lokalnie także grad. W pozostałych regionach wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 29 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Miejscami jego porywy mogą być silniejsze.

Niedziela przyniesie mieszkańcom Małopolski i Podkarpacia przelotny deszcz i burze (z opadami do 10-20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60-80 km/h). Poza tym powinno być na ogół słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany i okresami silniejszy wiatr z północnego wschodu.

Prognozowana temperatura w dniach 10-14.06 ventusky.com

Pogoda w kolejnym tygodniu

Poniedziałek będzie pogodny tylko na zachodzie i w centrum. Resztę kraju spowije duże zachmurzenie, z którego przelotnie może padać deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany, wiatr powieje ze wschodu. Okresami może wiać mocniej.

Wtorek na południu i w centrum zapowiada się deszczowo. W reszcie kraju dzień zapowiada się pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 16 st. C na Dolnym Śląsku do 24 st. C na Pomorzu. Wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Okresami może przybierać na sile.

W środę na północy wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. W pozostałej części kraju wystąpi przelotny deszcz i burze (z opadami do 10-30 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60-80 km/h). Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Ze wschodu powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr.

Prognozowane opady w dniach 10-14.06 ventusky.com

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl