Polska pod wpływem niżowego wiru Elsa. Nad krajem przemieszcza się front

Jesteśmy pod wpływem niżowego wiru Elsa, który zaciąga do nas ciepłe masy powietrza polarnego. Nad Polską przemieszcza się front z opadami deszczu. W weekend czeka nas jednak zmiana w pogodzie.

W weekend jednak łagodne oblicze Elsy zacznie się zmieniać się, gdyż wraz z przemieszczaniem się jej centrum w stronę Rosji, zmieni się kierunek napływu mas powietrza. Ciepłe masy zostaną zastąpione zimniejszymi z północy. A to oznacza, że w przyszłym tygodniu wraca do nas zima.

Jaka będzie pogoda w czwartek

Zapowiada się dzień z dużym zachmurzeniem i niewielkimi przejaśnieniami. Na wschodzie może spaść słaby śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 8 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Sprawdź, co jeszcze nas czeka w pogodzie.