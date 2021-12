Pogoda na Boże Narodzenie 2021. Czy święta będą białe?

Do przesilenia zimowego, czyli najdłuższej nocy w roku, zostało już niewiele czasu. Na początku naszej ery to przesilenie miało miejsce 25 grudnia, i to właśnie wtedy obchodzimy Boże Narodzenie. W tym roku najdłuższa noc przypada na 21/22 grudnia.

Wiry niżowe zaciągną arktyczne powietrze

Silne uderzenie zimna

Pogoda na Boże Narodzenie 2021

Wigilia zapowiada się mroźno. Temperatura 24 grudnia w dzień utrzymać się ma poniżej 0 st. C, tylko na Pomorzu i Wybrzeżu będzie lekko na plusie. Nad Polską przemieścić się ma słabo aktywny front z lekko prószącym śniegiem, więc zabieli się również w centrum kraju. Za frontem, w noc wigilijną, temperatura spaść ma do -10/-14 st. C na wschodzie kraju, przy pogodnym niebie. Natomiast więcej chmur zalegać ma nad zachodnią i południową częścią kraju, może z nich lekko padać śnieg. Mróz będzie lżejszy niż na wschodzie, do -9 st. C w centrum i na południu, oraz -4 st. C na zachodzie. Nad samym morzem temperatura nie spadnie poniżej 0 st. C.