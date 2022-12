Pogoda na Święta. Co nas czeka w Boże Narodzenie

Pogoda w najbliższych dniach przyniesie nam stopniowe ocieplenie. Jeśli pojawią się opady śniegu, to tylko lokalnie i wyłącznie w towarzystwie deszczu. Sprawdź, jakiej pogody możemy spodziewać się w Wigilię i święta Bożego Narodzenia.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska dostała się we władanie rozległego, wieloośrodkowego układu niżowego znad Atlantyku. W nocy nad krajem z zachodu na wschód przemieści się strefa frontu ciepłego, za którym z południa kontynentu szerokim strumieniem wleje się do nas ciepła i wilgotna masa powietrza polarnego. Po stosunkowo mroźnej i względnie suchej pogodzie przychodzi ocieplenie, a wraz z nim deszczowa i dość wietrzna aura.

W ciągu najbliższej nocy razem z chmurami frontowymi nad Polską przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu ze śniegiem i deszczu, który w wielu miejscach, spadając na wychłodzony i pokryty śniegiem grunt będzie zamarzał powodując gołoledź. W ciągu nadchodzącej doby jedynie na południu kraju odczuwalny będzie jeszcze wpływ klina wyżu, który odsunie się znad Karpat w kierunku Morza Czarnego. Dzięki temu w regionach południowych możemy się spodziewać we wtorek przejaśnień, miejscami może nawet rozpogodzeń.

Sztormowe niże znad oceanu wędrujące przez Skandynawię dalej na wschód, a wraz z nimi kolejne strefy frontowe przemieszczające się nad także nad Polską, przez dłuższy czas zdominują pogodę w naszej części kontynentu przez co, co najmniej do końca tygodnia, czeka nas dynamiczna, pochmurna, deszczowa i wietrzna aura przeplatana okresami rozpogodzeń i temperaturami powyżej 0 stopni Celsjusza.

Pogoda na wtorek i środę

Wtorek przyniesie nam pochmurną aurę z przejaśnieniami na południu i częściowo w centrum. W pasie północnym wystąpią słabe opady deszczu do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Na Mazurach i Podlasiu miejscami pojawi się deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 1/2 st. C na wschodzie, południu i w centrum do 3/5 st. C na zachodzie i północy. Powieje umiarkowany wiatr z południowa. W górach może być dość silny i w porywach rozpędzać się do 50-70 kilometrów na godzinę.

W środę możemy spodziewać się dużego zachmurzenia z przejaśnieniami na południowym wschodzie. Na zachodzie, północy oraz częściowo w centrum pojawią się opady deszczu rzędu 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na Lubelszczyźnie, przez 3 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognozowana temperatura na najbliższy tydzień Ventusky

Pogoda na czwartek i piątek

Czwartek będzie pochmurny, ale spodziewane są przejaśnienia. Na zachodzie i północy kraju wystąpią okresowe opady deszczu do 1-5 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum, do 7 st. C na północnym zachodzie. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie z południowego zachodu i zachodu. W porywach może rozpędzać się do 40-60 km/h.

Piątek także zapowiada się pochmurno. Okresami może pojawiać się deszcz, na Mazurach i Podlasiu opadom towarzyszyć może śnieg. Spodziewana suma opadów to 1-5 l/mkw., ale lokalnie może padać intensywniej - do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku.

Prognozowane opady na najbliższy tydzień Ventusky

Pogoda na Wigilię i Boże Narodzenie

Wigilia będzie pochmurna, okresami spodziewane są opady deszczu rzędu 5-10 l/mkw. Na północnym wschodzie może popadać deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i okresami dość silny - w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h.

Pogoda na Boże Narodzenie. Pierwszy dzień świąt upłynie pod znakiem pochmurnego nieba i okresami opadów deszczu rzędu 1-5 l/mkw. Na Suwalszczyźnie wystąpi deszcz ze śniegiem. Tylko w południowych regionach możliwe są rozpogodzenia. W najcieplejszej chwili dnia na termometrach możemy zobaczyć od 3 st. C na północnym wschodzie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z południowego zachodu będzie umiarkowany i okresami dość silny. Jego porywy mogą osiągać do 40-60 km/h.

Pogoda w drugi dzień Świąt będzie pochmurna z przejaśnieniami. Na północy i wschodzie popada deszcz ze śniegiem do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z zachodu i południowego zachodu, umiarkowanie i okresami dość silnie. Porywy będą rozpędzać się do 50-70 km/h.

Prognozowane porywy wiatru na najbliższy tydzień Ventusky

Autor:kw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl