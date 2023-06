Pogoda na Boże Ciało i długi weekend czerwcowy. Widać powrót burz. Gdzie można się ich spodziewać

Prognoza pogody na Boże Ciało i długi weekend czerwcowy. Po wielu słonecznych i bezdeszczowych dniach powrócą opady. Związane będą z systemem frontów atmosferycznych, który obejmie część Polski. Pojawią się też burze, lokalnie z opadami gradu. Sprawdź naszą prognozę pogody na nadchodzący tydzień.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem pogodnych wyżów Wiola (z centrum nad Wyspami Brytyjskimi) i Xamara (z centrum nad wschodnią częścią Europy) - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Dodał, że do kraju początkowo napływać będzie jeszcze chłodne powietrze znad Atlantyku, jednak już w ciągu dnia, od południa, zaznaczy się napływ cieplejszego i wilgotniejszego powietrza znad Morza Śródziemnego.

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek przyniesie słoneczną aurę. W drugiej części dnia prognozuje się wzrost zachmurzenia na południu kraju. Pod koniec dnia lokalnie na krańcach południowych i południowo-zachodnich pojawi się słaby, przelotny opad deszczu o sumie 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 21-23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 24-25 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny wiatr.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na wtorek i środę

We wtorek system frontów atmosferycznych obejmie południową Polskę, przynosząc miejscami przelotne opady deszczu i burze, których strefa w kolejnych dniach obejmie również wschodnią i centralną część kraju. Tego dnia będzie przeważnie słonecznie. Jedynie na południu kraju wystąpi duże zachmurzenie i miejscami przelotnie popada deszcz rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Tam też pojawią się pojedyncze burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C w centrum i na zachodzie. Południowo-wschodni wiatr okaże się umiarkowany.

W środę na północnym zachodzie, północy i częściowo w centrum kraju zapowiada się pogodny dzień. W pozostałej części Polski wystąpi kłębiaste umiarkowane i duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu do 5-30 l/mkw. Synoptyk ostrzega, że pojawią się też umiarkowane, miejscami silne burze z opadami gradu. Podczas tych zjawisk może padać ulewny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 23 st. C na Podkarpaciu, przez 25 st. C w centrum kraju, do 27 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr, na Wybrzeżu będzie wiał z północy.

Pogoda na Boże Ciało

Czwartek, czyli Boże Ciało, przyniesie zachmurzenie od małego i umiarkowanego na północy i zachodzie do dużego z przelotnymi opadami deszczu na południu i wschodzie. Tego dnia również pojawią się lokalnie pojedyncze burze. Mogą miejscami okazać się silniejsze. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na południu Polski do 27 st. C w Szczecinie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Piątek upłynie pod znakiem pogodnej aury. W drugiej części dnia nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego, lokalnie też przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Termometry pokażą w całym kraju około 25-27 st. C. Południowo-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Pogoda na długi weekend czerwcowy

Sobota zapowiada się pogodna, tylko na południowym wschodzie kraju wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna osiągnie od 20 st. C na Podkarpaciu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Pomorzu. Północno-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. Na niedzielę prognozuje się słoneczną aurę. Temperatura maksymalna osiągnie od 19 st. C na Podkarpaciu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Pomorzu Zachodnim. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl