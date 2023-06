Pogoda na Boże Ciało i długi weekend czerwcowy. Zrobi się niebezpiecznie

Pogoda na Boże Ciało i długi weekend czerwcowy. Dni wolne od pracy upłyną nam pod znakiem gwałtownej aury. Pojawią się burze, podczas których będzie padał ulewny deszcz i wiał silniejszy wiatr. Temperatura będzie wysoka.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Wtorek w południowej części kraju przyniesie duże zachmurzenie z opadami deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W Małopolsce i na Podkarpaciu pojawią się burze, podczas których spadnie do 10-25 l/mkw. deszczu, a porywy wiatru osiągną prędkość 60-80 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 26 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, przeważnie powieje ze wschodu.

Środa na północy Polski upłynie pod znakiem słonecznej aury. W pozostałej części kraju będzie pochmurno z opadami deszczu i burzami. Podczas wyładowań spadnie do 10-30 l/mkw. deszczu, a porywy wiatru rozpędzą się do 60-80 km/h. Termometry wskażą maksymalnie od 24 st. C na Pomorzu Gdańskim do 28 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby, wschodni.

Prognozowana temperatura powietrza w dniach 6-11.06 Ventusky.com

Pogoda na Boże Ciało i piątek

Na czwartek, czyli Boże Ciało, na północy Polski prognozuje się zachmurzenie umiarkowane. W pozostałej części kraju przelotnie popada deszcz. Pojawią się też burze, podczas których spadnie 10-30 l/mkw. deszczu, a wiatr osiągnie prędkość 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby, okresami umiarkowany, wschodni wiatr.

W piątek wystąpi zmienne zachmurzenie, popada przelotny deszcz i pojawią się burze. Kiedy zagrzmi, spadnie do 10-30 l/mkw. deszczu, a porywy wiatru osiągną prędkość do 60-80 km/h. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Prognozowane opady w dniach 6-11.06 Ventusky.com

Pogoda na długi weekend czerwcowy

W sobotę na Pomorzu zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju przelotnie popada deszcz i zagrzmi. W burzach opady wyniosą 10-30 l/mkw., a porywy wiatru rozpędzą się do 60-80 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Niedziela na północy przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane. W pozostałych regionach przelotnie popada deszcz, pojawią się też burze z opadami rzędu 10-30 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany, okresami silniejszy, wschodni.

Prognozowane porywy wiatru w dniach 6-11.06 Ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl