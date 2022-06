Burze z ulewnym deszczem, lokalnie upał. Pogoda na Boże Ciało i długi weekend czerwcowy

W Boże Ciało pogoda może zaskoczyć nas gwałtownymi, letnimi burzami z gradem - wskazuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Kolejne dni długiego czerwcowego weekendu mają przebiec spokojniej, ale miejscami pojawi się duże zachmurzenie i spadnie deszcz.

Jak przewiduje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w czwartek, czyli w Boże Ciało, Polska ma pozostać w obszarze obniżonego ciśnienia związanego z niżami rozciągającymi się przez całą Europę. Nad krajem ma się przemieścić deszczowo-burzowy front atmosferyczny, poruszający się z zachodu w głąb terytorium i wypychający znad Polski gorące powietrze zwrotnikowe. Front pchany ma być przez dużo chłodniejsze powietrze znad Oceanu Atlantyckiego. Starciu się tych różnych mas towarzyszyć mają typowo letnie gwałtowne burze z gradem.

Reszta weekendu okaże się spokojniejsza. W piątek od zachodu kraj objąć ma pogodny Wyż Azorski, który powoli odsunie front znad Polski. Nad kraj wleje się chłodna masa powietrza polarnego. W sobotę kraj pozostanie pod wpływem wyżu, a z południa zmierzać będzie w nasza stronę ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Temperatury ulegną podwyższeniu, szczególnie na Śląsku. W niedzielę cała Polska znajdzie się w gorącym powietrzu znad Północnej Afryki, jednak nad zachodnie regiony kraju wkroczyć ma chłodny front atmosferyczny z burzami i gradem.

Prognozowane opady w dniach 16-19.06 Ventusky.com

Pogoda na Boże Ciało

W czwartek, czyli w Boże Ciało czeka nas gwałtowna aura. Zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, okresowo pojawią się opady deszczu. Będą one szczególnie obfite w pasie od Śląska przez centrum kraju po Warmię i Mazury, gdzie spadnie do 20-40 litrów wody na metr kwadratowy. Padać nie powinno jedynie na południowym wschodzie. Termometry pokażą od 21 stopni Celsjusza na Pomorzu i Kujawach, przed 25 st. C w centrum, do 28 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Powieje zachodni i południowy wiatr, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w burzach osiągający 90 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na czwartek 16.06 tvnmeteo.pl

W piątek (17.06) na wschodzie i na Pomorzu wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu do 10-20 l/mkw. Burze prognozowane są na ten dzień tylko dla Podlasia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na północnym wschodzie kraju, przez 22 st. C w centrum, do 24 st. C na południowym wschodzie Polski. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w burzach silny.

Prognoza pogody na piątek 17.06 tvnmeteo.pl

Pogoda na długi weekend czerwcowy

Sobota (18.06) przyniesie zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północnym wschodzie duże ze słabnącymi opadami deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na Podlasiu, przez 24 st. C w centrum, do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowy i zachodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Prognoza pogody na sobotę 18.06 tvnmeteo.pl

Niedziela (19.06) będzie pogodna, tylko na zachodzie pojawi się więcej chmur kłębiastych, przelotne opady deszczu do 10-30 l/mkw. oraz burze. Na termometrach zobaczymy od 25 st. C na Pomorzu, poprzez 27 st. C w centrum do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzach okaże się silny.

Prognoza pogody na niedzielę 19.06 tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w dniach 16-19.06 Ventusky.com

Autor:anw, as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl