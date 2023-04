Pogoda na 5 dni. Wyż znad Skandynawii przyniesie zmianę w pogodzie

Kolejne dni przyniosą zmianę w pogodzie. Na początku tygodnia niż Rudolf, który sprowadził do Polski gęste chmury i opady, zacznie zanikać. Na jego miejsce wkroczy wyż znad Skandynawii, przynoszący ze sobą upragnione pogodne niebo i temperatury powyżej 15 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda w kolejnych dniach kształtowana będzie przez zanikający układ niskiego ciśnienia Rudolf ze strefą frontu na północy kraju - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Do Polski napływać będzie umiarkowanie ciepłe powietrze polarne morskie. W najbliższych dniach w kraju dominować będzie przeważnie duże zachmurzenie, miejscami z opadami deszczu, zarówno o charakterze ciągłym, jak i przelotnym. Nie zabraknie jednak również rozpogodzeń, zwłaszcza w niedzielę na południu Polski.

Od środy w pogodzie zacznie zaznaczać się stopniowy wpływ wyżu znad Skandynawii, który przyniesie liczne rozpogodzenia początkowo na północy kraju, a w czwartek i piątek już na przeważającym obszarze Polski. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przyszły weekend, w przeciwieństwie do obecnego, będzie pogodny i ciepły, z temperaturami powyżej 15 stopni Celsjusza.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na niedzielę

Na północy i zachodzie Polski niedziela przyniesie zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu od 1 do 2 litra wody na metr kwadratowy. W regionach południowych, wschodnich i centralnych po zaniku porannych mgieł i zamgleń będzie natomiast pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 8/10 st. C w północnej Polsce, przez 14/16 st. C w regionach centralnych, do 17/18 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-wschodni, jedynie na południu i w centrum kraju - południowy.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek czeka nas duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. W ciągu dnia przez kraj będzie przemieszczać się strefa opadów deszczu: od Podkarpacia, przez centrum w kierunku Dolnego Śląska. Na termometrach zobaczymy od 10/11 st. C na Pomorzu Zachodnim do 14/15 st. C na południu Polski. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, przeważnie północno-wschodni, na południu wschodni.

Wtorek upłynie pod znakiem zachmurzonego nieba, jednak w ciągu dnia przewidywane są rozpogodzenia. W pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę w ciągu dnia mogą pojawić się lokalne, słabe i przelotne opady deszczu. Termometry maksymalnie wskażą od 12/13 st. C na północy do 14/16 st. C na południu kraju. Z północnego wschodu powieje umiarkowany, w porywach dość silny wiatr.

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Środa zapowiada się pogodnie w regionach północnych i centralnych, jednak na południu możemy spodziewać się dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 13/14 st. C w północnej Polsce do 14/15 st. C w regionach południowych. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny.

W czwartek w kraju zapanuje pogodna, a na północy nawet słoneczna aura. Większe zachmurzenie może wystąpić jedynie w południowej Polsce, przynosząc ze sobą miejscami słaby, przelotny deszcz. Na termometrach w całym kraju zobaczymy od 14 do 16 st. C. Północno-wschodni wiatr, skręcający na północny, okaże się umiarkowany i dość silny.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl