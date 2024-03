Nadchodzące dni przyniosą opady deszczu, miejscami popada też deszcz ze śniegiem i śnieg, choć szansa na słońce również się pojawi. Będzie chłodniej niż w ostatnim czasie. Lokalnie na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy tylko kilka stopni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W środę na południu i zachodzie kraju wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami i opadami deszczu rzędu dwóch litrów na metr kwadratowy. W pozostałej części Polski zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. W Bieszczadach popada deszcz ze śniegiem, a w Tatrach spadnie do pięciu centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, w strefie brzegowej okresami będzie silniejszy, północno-wschodni i wschodni.

Pogoda na czwartek i piątek

W czwartek dopisze słoneczna aura. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze wschodu.

Piątek upłynie pod znakiem słonecznej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Podlasiu do 10 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr okaże się słaby, miejscami umiarkowany, przeważnie będzie wiał ze wschodu.

Prognozowana temperatura w dniach 6-10.03 Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 6 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Na niedzielę prognozuje się duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Na południu i zachodzie popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wiatr, wschodni, okresami w porywach rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w dniach 6-10.03 Ventusky.com

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl