Pogoda na 5 dni: w weekend termometry oszaleją

Kolejne dni przyniosą nam sporą huśtawkę pod względem temperatury powietrza. W weekend miejscami termometry wskażą nawet 20 stopni Celsjusza. Niebo będzie jednak pochmurne, a w wielu regionach prognozowane są opady deszczu - na początku przyszłego tygodnia nawet intensywne.

Pogoda na weekend

W sobotę w całym kraju wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu do 4 litrów na metr kwadratowy. Niebo będzie się przejaśniało jedynie w regionach południowych. Na termometrach zobaczymy od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr, przeważnie zachodni.

Niedziela przyniesie zmienne zachmurzenie i opady deszczu na północy kraju. Poza tym dzień zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy.

Prognoza temperatury na okres 28.10-01.10 ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek na Pomorzu i Warmii prognozowane jest zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz, ale poza tym będzie pogodnie. Termometry wskażą od 11 st. C na Suwalszczyźnie do 20 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków południowych i zachodnich.

Wtorek tylko na Podkarpaciu upłynie bez opadów - w pozostałych regionach towarzyszyć będzie nam pochmurna aura i deszcz, miejscami dość intensywny. Na termometrach maksymalnie zobaczymy od 12 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 18 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza opadów na okres 28.10-01.10 ventusky.com

Pogoda na środę, 1 listopada

Środa, 1 listopada, w całym kraju zapowiada się pochmurno. Niebo będzie się przejaśniać, ale na północy i wschodzie może popadać deszcz. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 6 st. C na Podlasiu do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognoza porywów wiatru na okres 28.10-01.10 ventusky.com

Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl