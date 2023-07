Nadchodzi znaczne ochłodzenie. Jak długo potrwa?

Pogoda w najbliższych dniach zapowiada się zmiennie. Zrobi się chłodniej - miejscami temperatura nie przekroczy 18 stopni Celsjusza. W czwartek, na jeden dzień, będziemy mogli odpocząć od gwałtownych zjawisk. Jednak burze szybko powrócą i znów zrobi się gorąco.

Wtorek upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Na Pomorzu możliwy jest przelotny deszcz. Na południu oraz na Lubelszczyźnie spodziewane są burze z opadami do 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna sięgnie od 21 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 26 st. C na Podkarpaciu. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr.

Silne ochłodzenie, ale krótkie

W środę prognozowane jest zmienne zachmurzenie oraz przelotny deszcz. W województwach południowo-wschodnich zagrzmi. Wyładowaniom towarzyszyć będą opady do 10-20 l/mkw. oraz porywy wiatru 60-80 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Pomorzu do 24 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Czwartek przyniesie mieszkańcom wschodnich regionów przelotny deszcz. W reszcie kraju wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 20 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje z zachodu, słabo i umiarkowanie.

Prognozowana temperatura w dniach 25-29.07 Ventusky.com

Powrót burz i gorąca

W piątek na Pomorzu pojawi się przelotny deszcz i burze z opadami o sumie 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 22 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu.

Także sobota przyniesie nam zmienne zachmurzenie. Na zachodzie wystąpi przelotny deszcz i burze z opadami do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru do 60-80 km/h. Mieszkańcy reszty kraju będą mogli cieszyć się pogodną aurą. Temperatura maksymalna sięgnie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 31 st. C na Podkarpaciu. Ze zmiennych kierunków powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Prognozowane opady w dniach 25-29.07 Ventusky.com

Autor:kw,anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl