Czeka nas duża zmiana pogody. Czego powinniśmy się spodziewać?

W najbliższych dniach miejscami będzie jeszcze upalnie, potem spiekotę zastąpi przyjemne letnie ciepło. Aura na ogół będzie spokojna. Z najnowszej prognozy pogody na 5 dni wynika ponadto, że tylko jeden dzień może nam przynieść burze z gradem.

Niedziela na zachodzie kraju będzie przeważnie słoneczna. We wschodniej części Polski miejscami prognozowany jest słaby, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 28 st. C na Podkarpaciu. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr.

Prognoza temperatur w dniach 24-28.07 ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie ze sobą słoneczną aurę. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 34 st. C w Wielkopolsce. Wiatr, wiejący z kierunków zmiennych, będzie słaby i umiarkowany.

Na Pomorzu prognozujemy pogodny wtorek. W pozostałej części kraju mogą wystąpić przelotne opady. Niewykluczone są także burze z deszczem o natężeniu 10-30 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru 60-80 kilometrów na godzinę. Lokalnie może pojawić się również grad. Termometry pokażą od 26 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północno-zachodni.

Prognoza opadów w dniach 24-28.07 ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

W środę na ogół będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na Podlasiu do 27 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy.

Czwartek zapowiada się słonecznie na terenie całej Polski. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich.

Prognoza porywów wiatru w dniach 24-28.07 ventusky.com

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl