Pogoda na pięć dni: wyż wypchnie deszczowe fronty, ale nie na długo. Czeka nas spadek temperatury

W nadchodzących dniach czeka nas przeważnie pogodna aura. Miejscami będzie się chmurzyć, lokalnie popada deszcz lub zagrzmi. W połowie tygodnia aura się zmieni za sprawą niżów znad południowo-wschodniej Europy. Przyniosą one deszcz i burze. Temperatura spadnie miejscami poniżej 20 stopni.

Polska znalazła się pod wpływem pogodnego wyżu Yunchia znad Zatoki Fińskiej - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że jednak od południa wbił się nad kraj pochmurny obszar niżowy z deszczowo-burzowym frontem atmosferycznym. Pas chmur nad południowo-wschodnią częścią kraju związany jest z niżami z rejonu Morza Czarnego i Bałkanów. Jak zauważyła synoptyk, wyż jednak umacnia się i wypycha powoli front znad Polski ściągając jednocześnie z północy chłodniejsze powietrze polarne, w którym upał zelżeje.

Wyż znad północno-zachodniej Europy utrzyma się, jednak niże nie odpuszczą. Od wschodu wciskać się będą nad Polskę kolejne fronty atmosferyczne z chmurami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura na wschodzie kraju spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza w porcji chłodu z północy. Na pozostałym obszarze kraju przekraczać ma popołudniami 20 st. C.

Sytuacja baryczna nad Europą DWD

Pogoda na niedzielę

Niedziela zapowiada się pogodnie. Tylko na południowym wschodzie kraju przelotnie popada deszcz do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. W górach możliwe są burze. Termometry pokażą maksymalnie od 20 st. C na Podkarpaciu, przez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie przeważnie pogodną aurę. Tylko na wschodzie kraju wystąpi umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste z przelotnymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 17 st. C na Podkarpaciu, przez 22 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na zachodzie. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Na wtorek na południu i w centrum kraju prognozuje się wzrost zachmurzenia do dużego z opadami deszczu lub mżawki do 5 l/mkw. W pozostałych regionach Polski dopisze pogodna aura. Termometry wskażą maksymalnie od 15 st. C na Podkarpaciu, przez 18 st. C w centrum kraju, do 22 st. C na Pomorzu. Północno-wschodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany.

Tempeatura w ciągu kolejnych dni Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Niże znad południowo-wschodniej Europy zaczną od środy mocniej kształtować pogodę w Europie Środkowej, ściągając z południa ponownie ciepłe masy powietrza w nasz rejon, jednocześnie niosąc więcej kłębiących się chmur i burze.

W środę wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Poza tym okresami popada deszcz o sumie 5-15 l/mkw. Możliwe są burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 18 st. C na Śląsku i Podlasiu, przez 19 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Podkarpaciu. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany, w burzach silny wiatr, który osiągnie prędkość do 70-80 km/h.

Czwartek upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego z przelotnymi opadami deszczu do 5-15 l/mkw. Na południu Polski pojawią się burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19-20 st. C na południu, przez 21 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na północnym zachodzie. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, w burzach będzie silny i powieje z prędkością do 70-80 km/h.

Opady w ciągu kolejnych dni Ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl