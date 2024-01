Wybuch ciepła, ale czy na długo? Co przyniosą kolejne dni w pogodzie

Kolejne dni przyniosą wietrzną, nieprzyjemną pogodę. Środa zapowiada się z wysoką temperaturą jak na styczeń. Takiej aurze towarzyszyć będą bardzo silne porywy wiatru. Nie oznacza to jednak zupełnego wypchnięcia zimy z naszego kraju - śnieg i mróz za dnia do końca tygodnia lokalnie także się pojawi.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W środę zachmurzenie będzie zmienne, przeważnie umiarkowane i duże. We wschodniej części kraju prognozowany jest śnieg do pięciu centymetrów, przechodzący w deszcz do pięciu litrów na metr kwadratowy. W zachodniej części kraju spadnie przelotny deszcz do pięciu l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie dość silny i porywisty, w porywach osiągnie do 60-90 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Na zachodzie porywy mogą osiągać nawet 100 kilometrów na godzinę, a w strefie brzegowej 110 km/h.

Pogoda na 5 dni

Czwartek zapowiada się z zachmurzeniem dużym z przejaśnieniami. Na Podlasiu, Mazurach i Warmii spadnie śnieg. Poza tym prognozowane są opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h, nadciągnie z północnego zachodu.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na weekend

Piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Na zachodzie wystąpią opady deszczu, na wschodzie - śniegu. W centrum padać nie powinno. Termometry wskażą od -1 st. C na Podlasiu do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, powieje z kierunków zachodnich.

Sobota w zachodniej części kraju będzie pogodna. W pozostałych regionach zapowiada się pochmurnie z opadami śniegu, co w połączniu z porywistym wiatrem spowoduje lokalne zawieje. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na Podkarpaciu do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje północno-zachodni umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 50-70 km/h.

Niedziela upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z kierunków zachodnich.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:dd / prpb

Źródło: tvnmeteo.pl