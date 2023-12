Ciepło napłynie do nas szerokim strumieniem. Poza tym pogoda będzie dokuczliwa

W kolejnych dniach pogoda będzie nieprzyjemna. W prognozach widać dużo wilgoci i mało słońca, ponadto w wielu regionach kraju wystąpi porywisty wiatr. Sprawdź szczegóły prognozy pogody na 5 dni.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- Nad naszym kawałkiem globu uformowała się bardzo specyficzna sytuacja baryczna, kiedy to nad środkowym Atlantykiem i zachodnią częścią Europy zalega wyż - Fiona - a nad Północnym Atlantykiem i Skandynawią wielki niżowy wir powietrza. To warunki idealne dla wnikania polarnych morskich mas powietrza. I to głęboko w kontynent - przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

"Wyż i niż odpędzają zimę daleko na wschód"

- Wyż i niż odpędzają zimę daleko na wschód. Polska pozostaje jeszcze pod wpływem wyżu, stąd ciśnienie w centrum kraju wynosi powyżej 1015 hektopaskali, ale w ten obszar wyżowy wbija się już zatoka niżowa, związana z cyklonem z centrum w rejonie Islandii - dodała synoptyk. W sobotę wkroczy do kraju ciepły front, niosący na ogół słabe opady deszczu i mżawki. Poprzedzi on napływ - szerokim i wartkim strumieniem - ciepłych i bardzo wilgotnych mas powietrza znad oceanu. Idzie sztorm - opisywała sytuację synoptyk.

W kolejnych dniach kolejne fronty przyniosą dużo wilgoci, a temperatura wzrośnie do nawet 10-12 stopni Celsjusza. Dopiero około środy zacznie wnikać od północy zimniejsze powietrze, powodując przechodzenie opadów deszczu w śnieg z deszczem oraz lekki spadek temperatury.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach tvnmeteo.pl

Pogoda na weekend

W sobotę zachmurzenie będzie duże. Okresami wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki do 1-2 litrów wody na metr kwadratowy, a na krańcach południowo-wschodnich - deszczu ze śniegiem. W Karpatach spadnie śnieg, dosypie go do dwóch centymetrów. Na termometrach zobaczymy od 3-4 stopni Celsjusza na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7-8 st. C na zachodzie. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzający się do 60 kilometrów na godzinę, a na północy do 70-80 km/h.

Niedziela zapowiada się pochmurnie. Na północy kraju okresami wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki do 2 l/mkw. Temperatura wyniesie od 6 st. C na Podlasiu i Podkarpaciu, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie zachodni, silny, w porywach osiągnie prędkość do 70 km/h, a na Pomorzu i Warmii nawet do 80-90 km/h. Na Bałtyku pojawi sztorm.

Pogoda na nowy tydzień. Co przyniesie?

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Miejscami wystąpią opady deszczu i mżawki do 5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 7 st. C na Podlasiu, przez 9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje zachodni umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach jego prędkość wyniesie 50-60 km/h.

We wtorek czeka nas duże zachmurzenie. Dla północy i centrum kraju prognozowane są opady deszczu do 5 l/mkw. Termometry pokażą od 7 st. C na wschodzie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Śląsku. Wiatr powieje z zachodu, będzie umiarkowany i dość silny, w porywach dochodzący do 60-80 km/h.

Na środę prognozowane jest zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Okresami pojawią się opady deszczu do 5 l/mkw., przechodzące na północy w deszcz ze śniegiem i śnieg o sumie do pięciu centymetrów. Termometry pokażą od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na południu. Z kierunków zachodnich powieje silny wiatr, jego porywy wyniosą 70-90 km/h.

>>> CZYTAJ TEŻ: NASZA SYNOPTYK O PROGNOZACH NA BOŻE NARODZENIE

Prognozowane opady w kolejnych dniach tvnmeteo.pl

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl