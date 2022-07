Więcej chmur, przelotny deszcz, miejscami burze. Na termometrach czasami nie więcej niż 19 stopni

W ciągu nadchodzących dni nad Polską zapanuje pochmurna aura. W wielu częściach kraju prognozowane są lokalne opady, a miejscami nawet burze. Odetchniemy od upałów - termometry pokażą maksymalnie 26 stopni Celsjusza, ale pojawią się też takie regiony, gdzie w najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie w granicach 20 stopni.

W ciągu nadchodzącej doby pogodę w zachodniej i północnej części kraju kształtował będzie rozciągnięty znad Atlantyku klin wyżu - wskazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Południowa i wschodnia część Polski znajdzie się natomiast pod wpływem zatoki niżu z pofalowanym frontem atmosferycznym, który w pierwszej części nocy przyniesie lokalnie słabe, przelotne opady. W drugiej części nocy i nad ranem nad Polskę wkroczy od południa strefa z większym zachmurzeniem i bardziej intensywnymi opadami, a w ciągu dnia także burzami.

Co najmniej do weekendu nad obszar naszego kraju nadal napływać chłodna i wilgotna masa powietrza polarnego z przeważnie umiarkowanym i dużym zachmurzeniem, okresami przynoszącym przelotny deszcz, a miejscami nawet burze.

Prognoza temperatur w dniach 05-09.07 ventusky.com

Pogoda na wtorek i środę

We wtorek w południowo-wschodniej części kraju spodziewane jest zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu 5-10 litrów wody na metr kwadratowy i burzami 10-30 l/mkw. W pozostałych regionach pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od 20 stopni Celsjusza na południu, poprzez 24 st. C w centrum kraju, do 26 st. C na południowym zachodzie. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany, w czasie burzy silny, osiągający 70-90 kilometrów na godzinę.

Środa przyniesie przeważnie umiarkowane zachmurzenie, jedynie w pierwszej części dnia na południowym wschodzie duże. Przed południem spodziewane są słabe przelotne opady do 3 l/mkw. we wschodniej i południowej Polsce. Słaby, przelotny deszcz w ciągu dnia możliwy jest także na Pomorzu. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 st. C na północy kraju, przez 23 st. C w centrum kraju, do 24 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie umiarkowany zachodni i północno-zachodni.

Prognoza opadów w dniach 05-09.07 ventusky.com

Pogoda na czwartek i piątek

Na czwartek prognozowane jest zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu 5-10 l/mkw. i lokalnie burzami 10-20 l/mkw., przemieszczającymi się z zachodu w kierunku centrum kraju. Na termometrach zobaczymy od 20 st. C na Pomorzu i Mazurach, poprzez 21 st. C w centrum kraju do 23 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-zachodni i zachodni wiatr, przeważnie umiarkowany, na zachodzie dość silny do 40-60 km/h, a w czasie burzy silny, w porywach do 60-80 km/h.

Piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu 5-10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 20 st. C w centrum kraju, do 22 st. C w południowo-zachodniej Polsce. Wiatr powieje z zachodu i będzie umiarkowany, na zachodzie kraju dość silny, w porywach osiągający 40-60 km/h.

Prognoza porywów wiatru w dniach 05-09.07 ventusky.com

Pogoda na sobotę

W sobotę w Polsce spodziewane jest zachmurzenie duże z przelotnymi opadami do 5 l/mkw. na wschodzie i w centrum kraju. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 19 st. C na Suwalszczyźnie, poprzez 20 st. C w centrum kraju do 22 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni.

Autor:as/dd

Źródło: tvnmeteo.pl