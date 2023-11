Śniegu jeszcze dosypie, chwyci mróz, a potem będzie wiać

Śnieg, deszcz ze śniegiem i deszcz będą występować w wielu regionach Polski w ciągu najbliższych kilku dni. Na przełomie tygodnia czekają nas spore różnice temperatury między najchłodniejszym a najcieplejszym miejscem, po czym wszędzie się ochłodzi, a w części kraju pojawi się mróz. W prognozie widać też porywisty wiatr.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Na niedzielę prognozowane jest duże zachmurzenie. Z zachodu na wschód kraju będzie przemieszczać się układ frontów atmosferycznych, który przyniesie opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz. Śnieg przejściowo będzie padać dość intensywnie i spadnie go do 10 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku i 11 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami w porywach osiągający prędkość 40-60 kilometrów na godzinę, południowo-wschodni.

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże w większości kraju z opadami deszczu, a na Mazurach i Podlasiu popada deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 11 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Śnieg i mróz

Wtorek również upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Na przeważającym obszarze Polski wystąpią opady deszczu, a w rejonie Podlasia spadnie śnieg. Temperatura maksymalna osiągnie od -2 st. C na Podlasiu do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków zmieniających się.

Środa w większości kraju przyniesie zmienne zachmurzenie. Na Podkarpaciu będzie pochmurno z opadami śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -3 st. C na Podlasiu do 3 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Silny wiatr w czwartek

Czwartek upłynie z dużym zachmurzeniem, ale będą pojawiać się również przejaśnienia. Na północy i w centrum Polski wystąpią opady deszczu, w niektórych miejscach także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Podkarpaciu do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, okresami wiejąc w porywach z prędkością do 60-80 km/h, w strefie brzegowej porywy mogą przekraczać 90 km/h.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Prognozowane porywy wiatru na kolejne dni Ventusky

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl