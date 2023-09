Pogoda na 5 dni. Przed nami spore ochłodzenie i powrót burz

Jeszcze przed kilka dni będziemy mogli cieszyć się pogodną i słoneczną aurą, którą funduje nam wyż Patricia. Jednak w połowie przyszłego tygodnia możemy spodziewać się sporej zmiany. Zrobi się znacznie chłodniej, a zachmurzeniu i opadom deszczu towarzyszyć mogą wyładowania atmosferyczne.

W ciągu najbliższej doby Polska pozostanie pod wpływem rozległego, stabilnego układu wysokiego ciśnienia Patricia znad wschodniej Europy, w strumieniu gorącej masy powietrza pochodzenia zwrotnikowego - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Początek przyszłego tygodnia upłynie pod znakiem na ogół słonecznej i bardzo ciepłej, miejscami upalnej aury. Dopiero w środę nad Polskę dotrze strefa pofalowanego, chłodnego frontu atmosferycznego, w efekcie czego na zachodzie i w centrum, a w czwartek także na wschodzie kraju, zachmurzenie wzrośnie do dużego z opadami deszczu, miejscami burzami o zmiennym stopniu intensywności. Ponadto, po przejściu strefy frontowej, adwekcja (kierunek, z którego napływają masy powietrza) zmieni się na północno-zachodnią, co umożliwi napływ zdecydowanie chłodniejszych mas powietrza polarnego-morskiego znad Skandynawii i północnego Atlantyku.

Pogoda na niedzielę i początek tygodnia

Niedziela zapowiada się pogodnie i słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26 stopni Celsjusza w Suwałkach do 29-30 st. C we Wrocławiu i Gorzowie Wielkopolskim. Zmienny wiatr powieje słabo.

Poniedziałek także przyniesie nam pogodną aurę. Na południu i zachodzie zrobi się słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie od 25 st. C na Pomorzu do 28-30 st. C na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby, a powieje z zachodu i południowego zachodu.

Także wtorek będzie upływał pod znakiem pogodnej i słonecznej aury. Temperatura maksymalna sięgnie od 27 st. C na Suwalszczyźnie do 29-30 st. C na Dolnym Śląsku i w centrum kraju. Z południowego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na środę i czwartek

W środę pogodnym niebem będą mogli cieszyć się wyłącznie mieszkańcy wschodnich regionów kraju. Od zachodu nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego. Oprócz tego prognozowane są opady deszczu (miejscami o przelotnym charakterze) oraz burzami o zmiennym stopniu intensywności. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 28-30 st. C na wschodzie Polski. Powieje słaby, południowy wiatr. Na zachodzie będzie umiarkowany, dość silny i zachodni.

Z kolei czwartek to już wyłącznie duże zachmurzenie z możliwymi rozpogodzeniami. Na wschodzie Polski spodziewane są opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie około 18-20 st. C. Umiarkowany i w porywach dość silny wiatr powieje z północnego zachodu.

Autor:kw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl