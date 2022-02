Pogoda na 5 dni. Przed nami ostatnie słoneczne chwile. Powrócą opady i silniejszy wiatr

Pogoda w najbliższych dniach znów może być nieprzyjemna, a nawet niebezpieczna. Wszystko za sprawą silniejszego wiatru, który miejscami będzie rozpędzał się do ponad 90 kilometrów na godzinę. Szykuje się także powrót opadów deszczu.

Pogoda w poniedziałek przyniesie nam na ogół sporo słońca i tylko miejscami może pojawiać się zachmurzenie. Temperatura maksymalna sięgnie od 5 stopni Celsjusza na Podlasiu do 11 st. C na Dolnym Śląsku. Z południa powieje słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy wiatr.

We wtorek należy spodziewać się zmiennego zachmurzenia. Na Mazurach, Podlasiu, Mazowszu, Ziemi Świętokrzyskiej i w Małopolsce wystąpi przelotny deszcz. Temperatura maksymalna sięgnie od 4 st. C na Podlasiu do 10 st. C na Pomorzu. Słabo i umiarkowanie powieje południowy, skręcający na zachodni wiatr.

Prognozowana temperatura w dniach 14-18.02 ventusky.com

Powrót silnego wiatru

Środa będzie pogodna jedynie na Podkarpaciu. Poza tym zrobi się pochmurno, niewykluczone są także opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Podlasiu do 8 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach rozpędzi się do 40-70 km/h, a powieje z południowego zachodu.

Czwartek będzie pochmurny i deszczowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 7 st. C na Podlasiu do 11 st. C na Podkarpaciu. Zachodni wiatr będzie dość silny i porywisty. Może osiągać od 60 do ponad 90 kilometrów na godzinę.

W piątek na północy i wschodzie prognozuje się przelotny deszcz. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje dość silnie i porywiście - w porywach może przekraczać 80 km/h.

Prognozowane opady w dniach 14-18.02 ventusky.com

Prognozowane porywy wiatru w dniach 14-18.02 ventusky.com

Autor:kw

Źródło: tvnmeteo.pl