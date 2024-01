Pogoda na pięć dni: przed nami okres sztormowej pogody, zrobi się cieplej

W nadchodzących dniach czeka nas spora zmiana aury. Rozpocznie się kilkudniowy okres sztormowej pogody z dodatnią temperaturą. Silnie powieje, a także popada deszcz i deszcz ze śniegiem.

W ciągu najbliższej nocy pogoda w Polsce kształtowana będzie jeszcze przez cyklon Helga, który dość szybko przemieści się znad Białorusi w okolice Morza Azowskiego. - Związany z tym niżem front, który przyniósł w sobotę opady śniegu i śniegu z deszczem, powoli będzie tracił na aktywności, a kraj stopniowo dostanie się pod wpływ antycyklonu (wyżu) Corvin. Jego centrum znad Alp przemieści nad rejon Karpat Południowych - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Dodał, że przejmujący stery pogodowe w Polsce wyż sprowadzi uspokojenie w aurze i wypchnie opady poza nasze granice. Jedynie symboliczne opady śniegu mogą jeszcze w niedzielę rano zanikać miejscami we wschodniej części kraju. Zimna masa powietrza zalegająca nad Polską będzie stopniowo zastępowana przez łagodniejsze masy napływające z południowego zachodu.

Po dość krótkim okresie wyciszenia w aurze nastąpi dynamiczny zwrot w pogodzie, bo już w nocy z niedzieli na poniedziałek od zachodu wkroczy do naszego kraju strefa frontowa związana z atlantyckim niżem Iris, który w sobotę przemierza ocean. W niedzielę uderzy w zachodnie wybrzeże kontynentu, a po weekendzie front z nim związany wtargnie w jego głąb. Rozpocznie się kilkudniowy okres sztormowej pogody z dodatnią temperaturą, ale za to także z silnym, porywistym wiatrem oraz opadami deszczu i deszczu ze śniegiem.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę na zachodzie i południu kraju dopisze pogodna aura. Poza tym wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Słabe, zanikające opady śniegu mogą pojawić się rano lokalnie we wschodniej części kraju. Termometry pokażą maksymalnie od -2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju do 3 st. C na południowym zachodzie. Wiatr z kierunków południowych, na ogół słaby i umiarkowany, na Pomorzu silniejszy i rozpędzi się tam do 40-60 kilometrów na godzinę. W Sudetach okresami osiągnie prędkość do 80 km/h.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek na południowym wschodzie Polski zapowiada się dość pogodny. W pozostałej części kraju będzie pochmurno z przemieszczającymi się od zachodu w głąb kraju opadami śniegu z deszczem przechodzącymi w deszcz. Spadnie 1-5 litrów wody na metr kwadratowy, a lokalnie do 10 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr początkowo południowy, będzie skręcał na zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach powieje z prędkością do 60 km/h, a w górach do 90 km/h.

Na wtorek prognozuje się duże zachmurzenie. Na wschodzie i początkowo w centrum okresami popada deszcz rzędu 1-5 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Podlasiu do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h.

Prognozowana temperatura w nadchodzących dniach Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

W środę będzie pochmurno z przemieszczjącymi się z zachodu na wschód kraju opadami deszczu, przechodzącymi na wschodzie w deszcz ze śniegiem o sumie 5-10 l/mkw., lokalnie do 15 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 3 st. C na Podkarpaciu do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr południowy, skręcający na zachodni, okaże się dość silny, porywy osiągną do 40-60 km/h. Na zachodzie okresowo silniej powieje, w porywach do 80 km/h.

W czwartek na zachodzie kraju możemy spodziewać się zanikających opadów i rozpogodzenia. Poza tym zachmurzenie okaże się duże i popada deszcz oraz deszcz ze śniegiem rzędu 1-5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 1 st. C na Podlasiu do 6 st. na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h.

Prognozowane opady w nadchodzących dniach Ventusky.com

Autor:anw/mj

Źródło: tvnmeteo.pl