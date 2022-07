Front przyniesie burze z ulewnym deszczem. Odetchniemy od upałów

Kolejne dni przyniosą nam pogodową przeplatankę. Chociaż prognozowane są ulewne deszcze, a miejscami nawet burze z porywistym wiatrem, w tym tygodniu czeka nas także kilka dni wytchnienia, kiedy zapanuje na ogół pogodna i słoneczna aura.

W ciągu nocy na wschodzie i w centrum kraju zapanuje obszar podwyższonego ciśnienia znad wschodniej części Europy - przewiduje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Na zachodzie odczujemy wpływ zatoki związanej z niżem znad Skandynawii ze strefą pofalowanego frontu chłodnego. Początkowo z południowego zachodu napływać będzie ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego, natomiast za frontem zaznaczy się napływ chłodniejszej masy powietrza polarnego morskiego znad Atlantyku.

Prognoza temperatur na 26-30.07 ventusky.com

Pogoda na wtorek

W strefie frontowej we wtorek prognozowane jest zachmurzenie duże i całkowite, któremu towarzyszyć będą słabe i umiarkowane, przelotne opady deszczu. Ich strefa przemieszczać się będzie z zachodu na wschód kraju. Lokalnie, zwłaszcza na południu i wschodzie, mogą wystąpić słabe burze z opadami 10-30 litrów wody na metr kwadratowy oraz wiatr osiągający w porywach 50-70 kilometrów na godzinę. Na zachodzie spodziewane jest zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 23-24 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 29-31 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na północno-zachodni.

Prognoza opadów na 26-30.07 ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Środa przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Lokalnie na południu kraju oraz w rejonie wybrzeża prognozowane są słabe, przelotne opady deszczu. Termometry pokażą od 19-21 st. C w północnej części kraju do 23-25 st. C na południu Polski. Powieje północno-zachodni wiatr, umiarkowany, na północy z porywami 40-60 km/h.

W czwartek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie i słonecznie. Jedynie na północy i północnym wschodzie wystąpi zachmurzenie umiarkowane, przejściowo duże ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy od 21-22 st. C na północy do 25-26 st. C w południowej Polsce. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr, który na południu będzie słaby i zmienny.

Prognoza porywów wiatru na 26-30.07 ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

Piątek upłynie pod znakiem pogodnej i słonecznej aury. Nie są prognozowane opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 22-24 st. C na Podlasiu do 27-28 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby wiatr powieje ze zmiennych kierunków.

Sobota zapowiada się pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i burzami na południu Polski. Termometry pokażą od 22-24 st. C na północy i w centrum kraju do 25-28 st. C w południowej części Polski. Wiatr będzie zmienny i słaby.

