Pogoda na pięć dni. Niebo się rozpogodzi, ale na jak długo?

Kolejne dni przyniosą duże zmiany w pogodzie - i to wielokrotnie. W czwartek w części kraju wciąż odczujemy skutki środowego przejścia układu niskiego ciśnienia. Pod koniec tygodnia niebo zacznie jednak się wypogadzać - jak długo zostanie z nami słoneczna aura?

Pogoda Długoterminowa Weekend

We wschodniej Polsce w czwartek wystąpi stopniowo zanikający, przelotny deszcz i burze z opadami do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru sięgającymi 60-90 kilometrów na godzinę. Poza tym niebo będzie zachmurzone w małym i umiarkowanym stopniu. Na termometrach zobaczymy od 22 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 27 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, okresami silniejszy, zachodni i północno-zachodni.

Piątek w całym kraju upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C na Suwalszczyźnie do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z północnego zachodu okaże się słaby i umiarkowany.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na weekend

Na sobotę w Polsce prognozowana jest na ogół słoneczna aura. Termometry wskażą od 24 st. C na Suwalszczyźnie do 29 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu.

Również niedziela w całym kraju zapowiada się słonecznie. Temperatura w ciągu dnia wyniesie od 26 st. C na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

Poniedziałek w województwach zachodnich przyniesie deszcz i burze z opadami 10-20 l/mkw. oraz wiatrem, którego porywy rozwiną prędkość do 60-80 km/h. W pozostałych regionach będzie przeważnie słonecznie. Na termometrach zobaczymy od 28 st. C na Podlasiu do 31 st. C na Podkarpaciu i w centrum. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmieniających się kierunków.

Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl