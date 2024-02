Pogoda na 5 dni. Powrócą opady deszczu i silne porywy wiatru

Kolejne dni przyniosą powrót wilgotnej, pochmurnej aury, do której przyzwyczaił nas tegoroczny luty. Momentami spodziewane są silniejsze podmuchy wiatru. Na termometrach zobaczymy do 11 stopni Celsjusza.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek, Polska dostanie się pod wpływ układu niskiego ciśnienia Rixa znad północnej Skandynawii. Niżowi towarzyszy strefa chłodnego frontu atmosferycznego, który już w piątek wieczorem wieczorem przyniesie większe zachmurzenie oraz słabe opady deszczu w rejonie Pomorza Zachodniego. Nad ranem strefa opadów rozciągać się będzie od Warmii i Mazur, przez Ziemię Łódzką, po Opolszczyznę. W ciągu dnia odsunie się ona w kierunku południowo-wschodnim. Za frontem napłynie chłodniejsza masa powietrza polarno-morskiego z przelotnymi opadami deszczu.

W niedzielę ciśnienie wzrośnie, nad Polską rozbuduje się układ wyżowy, co oznacza że nad ranem pojawią się silne zamglenia, lokalnie gęste mgły - zwłaszcza w zachodniej połowie kraju.

Pogoda na weekend

Sobota w całym kraju zapowiada się pochmurno i deszczowo, ale wystąpią także przejaśnienia i krótkotrwałe rozpogodzenia. Na zachodzie i w centrum prognozowane są przelotne opady do 2 litrów wody na metr kwadratowy, ale na południu i wschodzie będzie padać ciągle, do 5-10 l/mkw. Termometry pokażą od 8 stopni Celsjusza w Suwałkach, przez 10 st. C w Warszawie, do 11 st. C we Wrocławiu. Powieje umiarkowany wiatr południowo-zachodni, skręcający na północno-zachodni. W porywach rozwinie on prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Niedziela upłynie pod znakiem pochmurnej aury z lokalnymi rozpogodzeniami. Nad ranem na zachodzie kraju spodziewane są gęste mgły. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Zmienny wiatr bedzie słaby.

Prognoza temperatury na okres 17-21.02 ventusky.com

Pogoda na poniedziałek

Od poniedziałku Polska ponownie zostanie zdominowana przez cyrkulację zachodnią, co oznacza napływ znad Atlantyku umiarkowanie ciepłych mas powietrza, przewagę dużego zachmurzenia z opadami deszczu oraz silniejszy zachodni i północno-zachodni wiatr.

W dzień na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno z opadami deszczu, których strefa przemieszczać się będzie z zachodu na wschód. Początkowo pogodna aura zapanuje jedynie we wschodniej Polsce. Na termometrach zobaczymy od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy, skręcający na północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Prognoza opadów na okres 17-21.02 ventusky.com

Pogoda na wtorek i środę

We wtorek prognozowana jest pochmurna aura. Niebo będzie się rozpogadzać, ale przelotnie popada również deszcz. Temperatura w ciągu dnia wyniesie maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny, porywisty.

Środa przyniesie nam pochmurne niebo z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Pomorzu Zachodnim. Umiarkowany i dość silny, porywisty wiatr powieje z kierunków zachodnich.

Prognoza porywów wiatru na okres 17-21.02 ventusky.com

Autorka/Autor:as

Źródło: tvnmeteo.pl