Pogoda na 5 dni. Polska w zasięgu mroźnego wyżu znad Skandynawii

W nadchodzącym tygodniu kraj znajdzie się w zasięgu mroźnego i pogodnego wyżu znad Skandynawii. Z każdym dniem będzie coraz zimniej. Temperatura w ciągu dnia może spaść do -5 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska pozostaje pod wpływem dwóch układów niżowych - Barbara znad Bałtyku i Doreen znad Morza Północnego. W niedzielę wkroczy nad zachodnie regiony kraju front atmosferyczny z mieszanymi opadami. Niże zaciągnęły nad nasz rejon kontynentu nieco cieplejsze masy powietrza polarnego, choć wschód kraju pozostaje w zimniejszych masach.

Pogoda na niedzielę

Niedziela będzie pochmurna na zachodzie kraju. Na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku wystąpią niewielkie opady mokrego śniegu i śniegu z deszczem do trzech litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym prognozuje się większe przejaśnienia, a na wschodzie - rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, Podlasiu, Warmii, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr.

Prognozowana temperatura w dniach 09-13.01 Ventusky.com

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Jeszcze w poniedziałek Polska pozostanie pod wpływem niżu i frontu zalegającego nad zachodnimi regionami. Jednak od północy zacznie dostawać się w zasięg mroźnego i pogodnego wyżu znad Skandynawii. W kolejnych dniach wyż będzie przemieszczał się na południe, by w przyszłym tygodniu ulokować swe centrum nad Polską i Ukrainą.

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Na zachodzie okresami popada słaby śnieg do 1-2 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od -2 st. C na północnym wschodzie, przez 0 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na zachodzie. Wschodni i północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wtorek zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Pomorzu. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północnego wschodu i wschodu.

Pogoda na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na środę i czwartek

W środę będzie pogodnie, ale zarazem mroźno. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -5 st. C na Podlasiu, przez -3 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-wschodni i wschodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Na czwartek synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie od -2 st. C na Podkarpaciu, przez 0 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Pomorzu. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Pogoda na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w dniach 09-13.01 Ventusky.com

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl