Pochmurna Renata znad Ukrainy przyniesie opady, również śniegu. Jak długo będzie rządzić pogodą?

W nadchodzących dniach pogodę w Polsce będzie kształtował niż znad Ukrainy. Przyniesie on opady deszczu, miejscami również deszczu ze śniegiem. W górach sypnie śniegiem. Po odejściu niżu pogoda się poprawi.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znalazła się pod wpływem pochmurnego niżu Renata znad Ukrainy. Od wschodu wkroczył do kraju umiarkowanie aktywny front atmosferyczny z dużym zachmurzeniem i słabymi opadami, który wędruje na zachód. Nad krajem przemieści się jeszcze porcja chłodnego i wilgotnego powietrza pochodzenia arktycznego.

Od środy Polska dostanie się w zasięg łagodniejszych i cieplejszych mas powietrza polarnego. Do czwartku kraj pozostanie pod wpływem pochmurnego niżu, ale od piątku pogodę kształtować będzie pogodniejszy wyż znad Północnego Atlantyku.

Pogoda na wtorek

Wtorek zapowiada się pochmurny z większymi przejaśnieniami. Okresami wystąpią słabe opady deszczu do trzech litrów wody na metr kwadratowy, a w Małopolsce, na Śląsku i Ziemi Lubuskiej również deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. W górach spadnie do 2-5 centymetrów śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Wyżynie Śląskiej, przez 9 st. C w centrum kraju, do 11 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje północno-wschodni i wschodni, na ogół słaby i umiarkowany, wiatr. Tylko na na Pomorzu będzie silniejszy.

Pogoda na środę i czwartek

Środa przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami i okresowymi opadami deszczu do 5 l/mkw. Tylko na południu kraju możliwe są rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 7 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 9 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na południu. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na Pomorzu dość silny.

W czwartek będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na zachodzie kraju nie prognozuje się opadów, w pozostałych regionach okresami popada deszcz do 3 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje północny i wschodni słaby i umiarkowany wiatr. Na zachodzie okresami będzie dość silny - w porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky.com

Pogoda na piątek i sobotę

Piątek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z rozpogodzeniami. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 12 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 17 st. C na Śląsku. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny.

Sobota zapowiada się pogodna. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie, przez 16 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Południowo-wschodni i wschodni wiatr, słaby i umiarkowany, okresami będzie dość silny i w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl