W prognozie pogody widać znaczne ochłodzenie. Kiedy się go spodziewać

W nadchodzących dniach będzie mocno sypać śnieg. Chwilami powieje silniejszy wiatr, który spowoduje, że miejscami pojawią się zawieje śnieżne. Sprawi też, że temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa od tej wskazywanej przez termometr.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Polska znajduje się pod wpływem niżów przemieszczających się z południowej i centralnej części kontynentu w kierunku zachodniej Rosji. Zaciągają one znad Morza Śródziemnego i Czarnego wilgotne masy powietrza, które przy zderzeniu z zimnym powietrzem pochodzenia arktycznego, napływającym z północy kontynentu, formują fronty atmosferyczne - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Dodał, że fronty te przyniosą w nocy z soboty na niedzielę i w niedzielę w ciągu dnia do Polski opady śniegu. Główna strefa opadów frontowych przemieści się nad południową i wschodnią części kraju, dlatego też w tych rejonach będzie najobficiej padać.

Wpychane przez wyż znad północnej Skandynawii zimne powietrze sprawi, że temperatura w nocy w północnej części Polski spadnie lokalnie poniżej -5 stopni Celsjusza.

Dodatkowo w niedzielę wiatr powieje mocniej na wschodzie kraju, wywołując miejscami zawieje śnieżne, a temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa od tej wskazywanej przez termometry.

Prognozowane opady w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na niedzielę

Niedziela zapowiada się pochmurna. Na południu, wschodzie i częściowo w centrum kraju wystąpią opady śniegu, miejscami dość intensywne. Spadnie tam do 10 cm. Na Pomorzu możliwe są przejaśnienia z przelotnymi opadami śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie i Mazurach, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C w Małopolsce. Powieje wiatr z kierunków północnych, na zachodzie słaby, poza tym umiarkowany, a na wschodzie okresowo dość silny. W porywach rozpędzi się do 40-50 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie spadnie do 8 cm śniegu. W pozostałej części Polski przelotnie popada śnieg - do 5 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Pomorzu. Wiatr, umiarkowany, będzie wiał z kierunków zachodnich.

Wtorek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. W północno-wschodniej części kraju prognozuje się słabe, przelotne opady śniegu do 3 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -3 st. C na Podkarpaciu, przez -2 st. C w centrum kraju, do -1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany wiatr północny, skręcający na zachodni.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na środę i czwartek

W środę będzie pochmurno z przejaśnieniami. Od Dolnego Śląska po Podkarpacie spadnie do 5 cm śniegu. Będzie to naprawdę zimny dzień, i to w całym kraju. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -6 st. C na Suwalszczyźnie, przez -4 st. C w centrum kraju, do -3 st. C w pasie południowym. Wiatr z kierunków południowych okaże się słaby i umiarkowany.

Na czwartek prognozuje się pochmurną aurę z opadami śniegu do 1-5 cm we wschodniej części kraju. W pozostałych regionach zachmurzenie okaże się duże, ale padać nie będzie. Termometry pokażą maksymalnie od -4 st. C na Suwalszczyźnie, przez -3 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr, słaby i umiarkowany, przeważnie powieje z kierunków północnych. Jedynie na południowym wschodzie będzie wiał z kierunku południowo-zachodniego.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl