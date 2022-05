Pogoda na 5 dni. Raz chłodniej, raz cieplej, a do tego miejscami deszcz

W nadchodzących dniach możemy spodziewać się zarówno pogodnej aury, jaki zachmurzonego nieba z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 26 stopni Celsjusza.

W ciągu najbliższej doby pogoda w Polsce kształtowana będzie przez rozległy układ wysokiego ciśnienia znad Niemiec, którego centrum przesunie się w kierunku Morza Północnego. Z północnego zachodu napłynie chłodna, świeża masa powietrza polarnego morskiego, nieco cieplejsza dotrze jedynie nad południową i zachodnią część kraju.

Prognoza temperatury na kolejne dni Ventusky

Pogoda na niedzielę

Niedziela przyniesie pogodną aurę w ciągu dnia. Wystąpi zachmurzenie od małego na zachodzie kraju, do umiarkowanego, przejściowo dużego na wschodzie, południu i w centrum. Słaby, przelotny deszcz może pojawić się jedynie w rejonie Suwałk, w pozostałych regionach nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie od 16-17 stopni Celsjusza na Warmii i Mazurach do 21-22 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany, porywisty, północno-zachodni wiatr, jedynie na zachodzie i południu będzie słaby.

Prognoza opadów na kolejne dni Ventusky

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek upłynie pod znakiem pogodnej aury w ciągu dnia. Wieczorem na zachodzie Polski prognozuje się wzrost zachmurzenia. Nigdzie nie powinno padać. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-18 st. C na Warmii i Mazurach do 24-26 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby, zmienny wiatr.

We wtorek na południu i zachodzie Polski oraz częściowo w centrum będzie pochmurno ze słabymi i umiarkowanymi opadami deszczu do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na północy i wschodzie zachmurzenie będzie umiarkowane i tam też nie popada. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14-16 st. C na wschodzie do 18-19 st. C na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Pogoda na środę i czwartek

Środa zapowiada się pogodna, na zachodzie kraju słoneczna. Synoptycy nie prognozują opadów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 14 st. C w rejonie Suwałk do 18 st. C we Wrocławiu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy.

W czwartek będzie słonecznie, nigdzie nie popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C w rejonie Suwałk do 22-24 st. C we Wrocławiu i Szczecinie. Wiatr słaby, będzie wiał ze zmiennych kierunków.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni Ventusky

Autor:anw/dd

Źródło: tvnmeteo.pl