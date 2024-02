Deszcz ze śniegiem i nawet 14 stopni. Pogoda szykuje nam sporo wrażeń

W nadchodzących dniach pogodę w Polsce będą kształtowały atlantyckie niże. Przyniosą one spore zachmurzenie i opady deszczu. Lokalnie może popadać deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 14 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

- W niedzielę Polska dostanie się pod wpływ wyżu Holger, którego centrum ulokuje się w południe nad środkową częścią kraju - poinformowała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek. Dodała, że po opadach deszczu w wilgotnym powietrzu polarnym uformuje się sporo mgieł i niskich chmur.

W kolejnych dniach spokojny wyż ustąpi jednak miejsca atlantyckim niżom z frontami i silniejszym wiatrem. Od poniedziałku rozpocznie się kolejna kawalkada wirów niżowych znad północnego Atlantyku. Wraz z frontami atmosferycznymi wędrować mają na wschód, w kierunku północno-zachodniej Rosji. Do wtorku napływać ma chłodne powietrze polarne, ale od środy popłynie cieplejsze, w którym temperatura przekroczy 10 stopni Celsjusza.

Pogoda na niedzielę 18.02

W niedzielę czeka nas pochmurna aura, zrobi się też mglisto. W ciągu dnia na wschodzie, południu i w centrum kraju prognozuje się większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 3-4 st. C na Podlasiu i Lubelszczyźnie, przez 5-6 st. C w centrum kraju, do 9-10 st. C na Ziemi Lubuskiej. Wiatr na wschodzie powieje z kierunków północnych, poza tym będzie południowy, słaby i umiarkowany, na zachodzie nasilający się. W porywach może rozpędzać się do 50 kilometrów na godzinę.

Prognozowana temperatura na kolejne dni Ventusky

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z opadami deszczu do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Strefa opadów przemieszczać się będzie od zachodu w głąb kraju. Na Podlasiu deszcz będzie przechodził w opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C w centrum kraju i na południowym zachodzie. Wiatr, południowy i zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie prędkość do 60 km/h.

Wtorek zapowiada się pochmurny. Okresami popada deszcz rzędu 1-5 l/mkw., a na północnym wschodzie - deszcz ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny, wiatr, który w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h.

Prognozowane opady na kolejne dni Ventusky

Pogoda na środę i czwartek

Środa upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu do 1-5 l/mkw., które będą zanikać na zachodzie Polski. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Południowo-zachodni wiatr, umiarkowany, okresami silniejszy, w porywach powieje z prędkością do 50-70 km/h.

W czwartek wystąpi duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na południu. Południowo-zachodni wiatr okaże się umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 50-70 km/h.

Prognozowane porywy wiatru na kolejne dni Ventusky

Autorka/Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl