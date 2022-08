Zmiana pogody będzie duża. Miejscami termometry pokażą zaledwie 16 stopni

W nadchodzących dniach pojawią się miejscami przelotne opady deszczu. Wielu regionom kraju dopisze słoneczna aura, ale nie będzie już gorąco. Miejscami termometry pokażą zaledwie 16 stopni.

We wtorek wystąpi zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu pojawią się burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, powieje z północnego zachodu.

Pogoda na środę i czwartek

Środa upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Na Pomorzu Gdańskim, Górnym Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce przelotnie popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie od 18 st. C na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny.

Czwartek, pierwszy dzień września, przyniesie na Pomorzu przelotny deszcz. W pozostałych regionach kraju będzie słonecznie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 16 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy i wschodu.

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek na Podlasiu zachmurzenie okaże się zmienne, prognozuje się też przelotny deszcz. Pozostałym regionom Polski dopisze słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 23 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Sobota na Śląsku zapowiada się słoneczna. Mieszkańcy pozostałej części Polski będą mogli korzystać ze słonecznej aury. Termometry wskażą maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie do 24 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z północy i wschodu.

