Pogoda na pięć dni: na horyzoncie 21 stopni. Będzie ciepło, ale popada deszcz

Nadchodzące dni przyniosą pochmurną aurę i przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie miejscami do 21 stopni Celsjusza. W połowie tygodnia w całej Polsce znowu się jednak rozpogodzi, będziemy mogli cieszyć się pogodnym niebem i większą ilością słońca.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Niedziela na Pomorzu Gdańskim, Kujawach, Warmii, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu Lubelszczyźnie zapowiada się na ogół pochmurna z niewielkim opadami deszczu o sumie 1-2 litrów na metr kwadratowy. W reszcie kraju zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 19 st. na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, zachodni i południowo-zachodni.

Prognozowane porywy wiatru w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz. Padać nie powinno na Górnym Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Termometry pokażą maksymalnie od 13 st. C na Podlasiu do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Wtorek na Śląsku upłynie pod znakiem pogodnej aury. W pozostałych regionach Polski prognozuje się zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Podlasiu do 18 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z zachodu.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Pogoda na środę i czwartek

Środa zapowiada się pogodna. Temperatura maksymalna osiągnie od 13 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

W czwartek zachmurzenie okaże się małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie od 14 t. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w kolejnych dniach Ventusky

Skąd taka pogoda?

- Jest ocieplenie, ale są też chmury i opady deszczu. Coś za coś. Skończyła się słoneczna i zimna pogoda, a zaczęła się cieplejsza, ale wilgotna - tłumaczył w sobotę rano we "Wstajesz i weekend" prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski. Jak dodał, w pobliżu Irlandii i Wielkiej Brytanii ulokował się układ niskiego ciśnienia, który "otwiera drogę do napływu dużo cieplejszego powietrza do naszej części Europy".

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:anw//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl