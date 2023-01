Intensywne opady i deszczu, i śniegu. W części kraju może spaść go aż 25 centymetrów

W nadchodzących dniach wystąpią w Polsce opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a miejscami także i śniegu. Temperatura wzrośnie miejscami do 8 stopni Celsjusza.

Polska w ciągu najbliższej doby znajdzie się pod wpływem rozległej zatoki niskiego ciśnienia, rozciągającej się od Skandynawii po Bałkany ze strefą pofalowanego frontu chłodnego - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Dodał, że szczególnie ciepły "odcinek" tego frontu zaznaczy się na południu i wschodzie kraju, przynosząc tam miejscami intensywne opady deszczu, a w górach śniegu. Do zachodniej części kraju napływać będzie nieco chłodniejsza, aczkolwiek łagodna masa powietrza polarno-morskiego znad Atlantyku. Natomiast nad wschodnie regiony Polski napłynie ciepłe, wilgotne powietrze znad Adriatyku.

Pogoda na wtorek

Wtorek przyniesie pochmurną aurę z niewielkimi rozpogodzeniami w godzinach popołudniowych na zachodzie Polski. Na południu i wschodzie kraju wystąpi strefa ciągłych opadów deszczu, na obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem. W górach sypnie śniegiem, w ciągu doby może spaść nawet 15-25 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie od 2-3 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 6-7 st. C na południu i zachodzie. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr, który na wschodzie okaże się słaby i zmienny.

Pogoda na środę i czwartek

Środa zapowiada się pochmurna z rozpogodzeniami na południu i w centrum kraju. Nad ranem na wschodzie Polski prognozuje się zanikające opady, które pojawią się jeszcze lokalnie. W drugiej części dnia deszcz pojawi się na zachodzie, a opady będą przemieszczać się w głąb kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 4 st. C w centrum, do 7-8 st. C na zachodzie. Południowo-zachodni i południowy wiatr, umiarkowany, na północy w porywach dość silny, rozpędzi się do 30-40 kilometrów na godzinę. Na Pomorzu będzie wiał do 50-60 km/h.

Czwartek na wschodzie kraju upłynie pod znakiem pochmurnej aury z opadami deszczu. Na Suwalszczyźnie popada deszcz ze śniegiem. W pozostałych regionach wystąpi duże zachmurzenie z rozpogodzeniami oraz przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni.

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek czeka nas pochmurna aura z opadami deszczu na zachodzie i południu Polski. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum, do 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr.

Na sobotę prognozuje się duże i całkowite zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum, do 7 st. C na południu i zachodzie. Wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, w porywach będzie wiał dość silnie.

