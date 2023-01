W prognozie pogody na najbliższy czas widać kolejny zimowy epizod. Gdzie i kiedy spadnie śnieg

W nadchodzących dniach czeka nas przewaga pochmurnej aury. Nad ranem mogą pojawiać się mgły i zamglenia, które ograniczą widzialność. Miejscami prognozuje się opady śniegu lub śniegu z deszczem. Gdzieniegdzie temperatura swyniesie poniżej zera.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Najbliższej doby pogodę w północnej oraz południowej części starego kontynentu kształtować będą układy niskiego ciśnienia - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Dodał, że niże o rodowodzie atlantyckim przemieszczać się będą przez Skandynawię w kierunku zachodniej Rosji, natomiast południe Europy w dalszym ciągu zdominowane będzie przez stacjonarny niż znad Półwyspu Apenińskiego.

Układy niskiego ciśnienia z południa i północy kontynentu oddziela pas wysokiego ciśnienia łączący rozległy, stacjonarny antycyklon (wyż) znad Rosji oraz wyż znad zachodniej Europy. Jak zauważył synoptyk, Polska znajdzie się w obszarze wysokiego ciśnienia. W wyższych warstwach atmosfery napływają do nas przez Karpaty cieplejsze masy powietrza przesyłane przez niż znad południa kontynentu.

Jednocześnie w przyziemnej warstwie atmosfery dociera do Polski nieco chłodniejsze powietrze ze wschodu. Powoduje ono, że powstaje inwersja temperatury, która sprzyja tworzeniu i utrzymywaniu się zamgleń i mgieł oraz zawieszonych nisko nad ziemią chmur, z których miejscami może popadać mżawka, a w chłodniejszych rejonach podgórskich śnieg.

Pogoda na wtorek

Wtorek przyniesie pochmurną aurę z niewielkimi przejaśnieniami w północnym pasie kraju. Na południu prognozuje się zamglenia i mgły utrzymujące się miejscami do południa. Lokalnie możliwa jest mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie i Mazurach, przez 2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na południu i południowym wschodzie. Powieje słaby wiatr z północy.

Prognoza temperatury w dniach 24-28.01 ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Środa zapowiada się pochmurna z lokalnymi przejaśnieniami. Rano na południu kraju będzie mglisto. Termometry pokażą maksymalnie od 0 st. C na północnym wschodzie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na południowym zachodzie. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zmienny.

Czwartek upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Na północy kraju wystąpią opady śniegu i śniegu z deszczem do pięciu centymetrów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby wiatr ze zmieniających się kierunków.

Pogoda na piątek i sobotę

W piątek będzie na ogół pochmurno. Na południu i w centrum popada śnieg i śnieg z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 3 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr na południu i wschodzie kraju będzie wiał słabo i umiarkowanie, z południowego zachodu. Natomiast na północy i zachodzie powieje z północnego zachodu. Będzie to umiarkowany, okresami dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 40-60 kilometrów na godzinę.

Sobota będzie na ogół pochmurna. Na południu prognozuje się słabe opady śniegu, a na północy śniegu z deszczem. Termometry pokażą maksymalnie od -2 st. C na północnym wschodzie, przez 1 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z kierunków północnych.

Prognoza opadów w dniach 24-28.01 ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl