U jednych wyraźnie się ochłodzi, u innych wciąż będzie upalnie. Pogoda na 5 dni

W nadchodzących dniach nadal będzie gorąco, miejscami pojawią się też przelotne opady deszczu i burze. Wyładowaniom towarzyszyć będą silne porywy wiatru. Po weekendzie temperatura wyniesie miejscami 24 stopnie Celsjusza.

W ciągu nadchodzącej doby początkowo przeważająca część kraju w dalszym ciągu znajdować się będzie w obszarze podwyższonego ciśnienia.

- Jednak w nocy z soboty na niedzielę nad zachodnie i północne regiony Polski nasunie się płytka zatoka związana z niżem znad Atlantyku, a wraz z nią wkroczą słabo wyrażone fronty atmosferyczne. W ciągu dnia oś zatoki przesuwać się będzie stopniowo do centrum i na wschód kraju, a fronty znacznie się uaktywnią, miejscami przynosząc przejściowy wzrost zachmurzenia i przelotne opady oraz burze, lokalnie z gradem - przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Dodał, że do Polski w dalszym ciągu napływać będzie z południowego zachodu umiarkowanie wilgotne i bardzo ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego.

Pogoda na niedzielę

W niedzielę słoneczna aura dopisze na południu i w centrum kraju. W pozostałych regionach zachmurzenie będzie zmienne, poza tym przelotnie popada deszcz i zagrzmi. W burzach spadnie do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru rozpędzą się do 60-80 kilometrów na godzinę. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej do 33 st. C na Mazowszu. Powieje północno-zachodni, przeważnie słaby i umiarkowany, tylko w czasie burz silny wiatr.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

Poniedziałek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. Tylko na południu i południowym wschodzie Polski prognozuje się okresowy wzrost zachmurzenia z przelotnym deszczem i lokalnymi burzami z opadem rzędu 10-20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 70 km/h. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 31 st. C na Podkarpaciu. Wiatr, północno-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany, tylko w burzach silny.

Wtorek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby wiatr ze zmieniających się kierunków.

Prognozowana temperatura w dniach 20-24.08 Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

W środę wystąpi na ogół małe i umiarkowane zachmurzenie. Na Podkarpaciu pojawi się więcej chmur i przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 25 st. C na Suwalszczyźnie do 30 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w burzach silny, i rozpędzi się do 70 km/h.

Czwartek początkowo zapowiada się pogodny. W ciągu dnia na zachodzie kraju wzrośnie zachmurzenie, przelotnie popada deszcz i zagrzmi. Słabe, przelotne opady możliwe są też na Podkarpaciu. Termometry pokażą maksymalnie od 25 st. C w regionach północnych do 30 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni słaby i umiarkowany, a w czasie burz silny, wiatr.

Prognozowane opady w dniach 20-24.08 Ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl