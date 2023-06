Upałowi będą towarzyszyć silne burze. Pogoda na 5 dni

Przed nami gorące dni, a to za sprawą napływu powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Temperatura wzrośnie miejscami do nawet 32 stopni Celsjusza. Nie zabraknie też burz. Wyładowaniom towarzyszyć będą opady deszczu, miejscami ulewne, oraz silny wiatr. Lokalnie może pojawi się też grad.

Do Polski napływa ciepła masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego - poinformował synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek.

Pogoda na wtorek

Wtorek początkowo zapowiada się pogodny. W drugiej części dnia prognozuje się wzrost zachmurzenia na zachodzie kraju, lokalnie z pojedynczymi burzami. Podczas wyładowań spadnie intensywny deszcz o sumie 20-30 litrów na metr kwadratowy. Może też pojawić się grad. Słabe burze możliwe są również w północno-wschodniej części kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 26-27 stopni Celsjusza na Pomorzu i Suwalszczyźnie, przez 28-30 st. C w centrum kraju, do 30-32 st. C na zachodzie Polski. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Prognozowana temperatura w dniach 20-24.06 Ventusky.com

Pogoda na środę i czwartek

Środa upłynie na ogół pod znakiem pogodnej aury. W drugiej części dnia w zachodniej połowie kraju pojawią się burze o zmiennym stopniu intensywności. Lokalnie zjawiska będą silne z ulewnym deszczem i opadami gradu. Temperatura maksymalna wyniesie od 27-28 st. C północy kraju do 29-31 st. C w pozostałych regionach. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zmienny, w czasie burz porywisty.

Czwartek przyniesie pogodną aurę na północy i zachodzie Polski. Na wschodzie i południu wystąpi duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26-27 st. C północy kraju do 28-29 st. C na południu i w centrum. Wiatr na południu będzie słaby, zmienny, od północy skręcający na północno-zachodni.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Pogoda na piątek i sobotę

Na piątek prognozuje się duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Lokalnie zjawiska okażą się silne, towarzyszyć im będzie ulewny deszcz i opad gradu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 21-22 st. C na północnym zachodzie kraju do 28-29 st. C na podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, zmienny, w czasie burz porywisty wiatr.

Sobota przyniesie zachmurzenie od umiarkowanego na zachodzie do dużego i całkowitego na wschodzie z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie od 20-21 st. C na wschodzie kraju do 22-23 st. C na zachodzie. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, północno-zachodni.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w dniach 20-24.06 Ventusky.com

Autor:anw

Źródło: tvnmeteo.pl